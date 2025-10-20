سعيود في جلسة ثنائية مغلقة مع نظيره الإسباني

تتواصل أشغال اللقاء الثنائي الذي يجمع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بنظيره وزير الداخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا غراندي، في جلسة ثنائية مغلقة. وتوسعت الجلسة إلى وفدي البلدين.

وسيتم خلال الجلسة الثنائية التي تجمع سعيود وتظيره الاسباني تناول مختلف محاور التعاون الثنائي و تباحث سبل الارتقاء بها. فضلا على تبادل الرؤى بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء الأحد، نظيره الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا. الذي يشرع في زيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى.

وكان في استقباله، بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي وزير الداخلية والجماعات المحلية و النقل، السعيد سعيود. مرفوقا بالوزير والي ولاية الجزائر عبد النور رابحي، والمدير العام للأمن الوطني علي بداوي.

إلى جانب المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف. وعدد من الإطارات السامية بالوزارة.

كما حضر مراسم الاستقبال سعادة سفير إسبانيا بالجزائر فرناندو موران.