سعيود في زيارة تفتيشية مفاجئة إلى ميناء الجزائر.. وهذا ما أمر به

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بزيارة تفتيشية مفاجئة إلى ميناء الجزائر، حيث اطّلع على الوضعية العامة للميناء وسير مختلف العمليات المتعلقة بتفريغ السفن ومعالجة الحاويات، إضافة إلى الجهود المبذولة لتهيئة المرفق وضمان توفير بيئة عمل ملائمة.

وخلال هذه الزيارة، تابع الوزير عن كثب وضعية الحاويات المتواجدة بالميناء، مؤكّدًا على ضرورة تسريع عمليات التفريغ والمعالجة وفق المعايير التنظيمية المعتمدة، بما يضمن تحسين الأداء اللوجستي وتفادي الاكتظاظ داخل الميناء.

وفي إطار متابعته لملف الرصيف رقم 08، وبعد زيارته السابقة التي أسفرت عن إعطاء تعليمات للشروع في الدراسة الجيوتقنية، أمر السيد الوزير اليوم بالانطلاق الفعلي في تنفيذ الأشغال، مع التأكيد على تسريع وتيرة الإنجاز تحسبًا لموسم الاصطياف القادم.

وشدّد الوزير على ضرورة إخراج الحاويات التي تجاوزت الآجال القانونية للمكوث داخل الميناء من طرف المصرحين الجمركيين، وبالطرق القانونية المعمول بها، وبالتنسيق مع مختلف السلطات المعنية، مع تسريع معالجة السفن وتفريغها لضمان انسيابية العمليات وتنظيمها بشكل فعّال.

كما أعطى تعليماته بضرورة استكمال مخطط التهيئة الشامل للميناء، وتهيئة منطقة الفسحة الجديدة، مع التأكيد على أهمية تعزيز النقل بالسكك الحديدية لتحسين فعالية سير العمليات اللوجستية.