 سعيود :”كنا قادرين على الفوز أمام الهلال على أرضه وأمام جمهوره”

ابدى المهاجم الجزائري أمير سعيود عن رضاه التام لما قدمه رفقة فريقه الطائي السعودي في مباراة الهلال في البطولة السعودية.

وقال أمير سعيود في تصريح له لقناة “الرياضية” السعودية “النتيجة ايجابية بالنسبة لنا، كنا قادرين على صناعة فرص أكبر و الفوز بشكل أكبر لو استغلنا عدد من الفرص”.

كما أضاف سعيود “الهلال سيطر علينا في بداية المباراة، وكان قوي في الشوط الأول، النتيجة مرضية بالنسبة للجميع”.

وأردف ابن مدينة قالمة “لم يكن تراجع بالنسبة لنا لأن الهلال من فرض عليها في الشوط الثاني كذلك، كان قادرين على استغلال الفرص لكن التعب أثر فينا”.

وختم المهاجم السابق لشباب بلوزداد “في الأخير النتيجة هي الأهم، و حققنا الأهم بالعودة بنتيجة التعادل”.

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