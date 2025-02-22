سعيود: مؤسسات الطيران المدني تعنى بالأمن ‏لمنع أي أعمال غير قانونية

أكد وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم السبت، أن مؤسسات النقل المدني الجزائرية، تسهر على الإهتمام والتوقيع على الوثائق التي تعنى بسياسة الأمن ‏والسلامة، وهي بذلك تؤكد على أن الأمن عنصر ‏أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في مختلف عملياتها، بهدف منع أي أعمال غير قانونية قد ‏تستهدف الطائرات، الموظفين، الركاب، أو الشحن المنقول. ‏

وأوضح الوزير في كلمته خلال إشرافه على انطلاق أشغال ندوة حول “أمن الطيران المدني” تحت عنوان. ” الأمن في الذهن (Security Mindset)”، التي نظمتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية. بمقرها “السعيد آيت مسعودان”، أهمية النقل بإعتباره رافعة من روافع الحركية الإجتماعية والديناميكية الإقتصادية للدول.

كما ذكر بمدى الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لأمن الطيران المدني، وهذا من خلال تعزيزه بكل الوسائل القانونية والمادية اللازمة. والذي تجلت مظاهره جليا على مستوى المطارات، المحطات الجوية، ووسائل النقل الجوي.

و صرح سعيود “مؤسساتنا الناقلة تسهر على الإهتمام والتوقيع على الوثائق التي تعنى بسياسة الأمن ‏والسلامة. وهي بذلك تؤكد على أن الأمن عنصر ‏أساسي لا يمكن الإستغناء عنه في مختلف عملياتها، بهدف منع أي أعمال غير قانونية قد ‏تستهدف الطائرات، الموظفين، الركاب، أو الشحن المنقول”. ‏

قطاع النقل يعمل على تحسين وتطوير نظام إدارة الأمن

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن قطاعه الوزاري يعمل على تحسين وتطوير نظام إدارة الأمن بشكل مستمر لضمان الإمتثال للمعايير ‏الوطنية والدولية وتحديد أهداف واضحة له. إلى جانب توفير الموارد البشرية ‏والمادية اللازمة، مع تقييم المخاطر بإستمرار ووضع التدابير اللازمة ‏لمنع التهديدات الأمنية والإستجابة لها عند الضرورة‎.

كما نوه إلى أن الالتزام باحترام القوانين واللوائح الوطنية والدولية المتعلقة بأمن الطيران المدني. والحرص على تطبيقها هو بلا شك مفهومنا لشعار هذه الندوة “الأمن في الذهن”.

جدير بالذكر أن الندوة تمت بحضور إطارات من الوزارة، السلطات الأمنية، ومشاركة مسيري شركات الطيران المدني. الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية (Air Algérie). المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني(ANAC)، خبراء من منظمة الطيران المدني الدولي. وكذا نخبة من الشركاء، والفاعلين في مجال النقل الجوي. حيث تعتبر هذه الندوة، خطوة لإظهار مدى ترسيخ. “الأمن في الذهن” بتوجهات طيراننا المدني، ومدى إلتزام شركة الخطوط الجوية الجزائرية بهذه الذهنية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور