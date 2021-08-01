سعيود محل اهتمام الصاعد الجديد للدوري السعودي

يتواجد لاعب فريق شباب بلوزداد “أمير سعيود” محل اهتمام نادي الطائي الناشط في الدوري السعودي للمُحترفين.

وحسب موقع “ديزاد فووت” فإن إدارة النادي الذي صعد حديثا للدوري السعودي للمُحترفين دخلت في مفاوضات مع لاعب المنتخب الوطني المحلي.

صاحب ال30 ربيعا انتهى عقده مع شباب بلوزداد نهاية شهر جوان ولم يُجدد لحد الآن عقده بسبب عدم اتفاقه مع الإدارة.

ويُعتبر سعيود أفضل لاعب في الرابطة الوطنية المُحترفة لكرة القدم هذا الموسم حيث قاد الشباب لتصدر البطولة مؤخرا.