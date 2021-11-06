سعيود مزياني وعبد اللاوي يتلقون دعوة المنتخب الوطني

أعلن نادي الطائي السعودي عن تلقي المهاجم أمير سعيود دعوة من قبل “الفاف” قصد الإنضمام إلى منتخب المحليين.

كما أعلنت إدارة النجم الساحلي تلقي الطيب مزياني نفس الدعوة من قبل “الفاف”.

شأنه شأن أيوب عبد اللاوي الذي تلقى هو الأخر دعوة مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة للدخول في التربص المقبل.

وسيكون المنتخب المحلي مقبل على موعد تنشيط المباراة الودية أمام نيوزيلندا في دبي على هامش التربص التحضيري المقبل.

يذكر أن “الماجيك” ولاعبيه يستعدون للمشاركة في الكأس العربية 2021 المقررة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر بقطر.

ويعتبر التربص المقبل الرابع من نوعه لكتيبة بوقرة منذ تعيينه مدربا. ذلك بعد كل من تربص جوان واوت وأوكتوبر. وتعتبر التربصات ناجحة ولعبت خلالها مباريات ودية أبرز امام ليبيريال وسوريا وبورندي والبنين.

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عبر وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق عن دعمه للبطلة البارالمبية الجزائرية شيرين عبد اللاوي التي تعرضت لحملة سخرية وتنمر من قبل بعض الصفحات.

وذلك بسبب ظهورها في مقطع فيديو تحاول إلقاء كلمة أمام الجمهور وأمام مختلف قنوات التلفزيون، حيث ارتبكت ووجدت صعوبة في النطق لانها من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” رسالة الدعم التي جاء فيها:”شيرين، انت بطلتنا و فخر الجزائر و اعتزازها. لك مني دائما كل المساندة والتشجيع .. أتمنى لك المزيد من النجاحات، وأجدد لك إلتزامي وإلتزام الدولة الجزائرية لمساندة جميع الرياضيين ذوي الهمم العالية بما يضمن المزيد من التألق و التفوق ورفع الراية الوطنية عاليا في المحافل الدولية .. نحن كلنا معك”.

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