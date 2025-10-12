سعيود ممثلا للجزائر بأشغال عمل الحد من مخاطر الكوارث G20

يشارك وزير الداخلية و الجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، ممثلا للجزائر ضمن أشغال مجموعة عمل الحد من مخاطر الكوارث التابعة لمجموعة العشرين G20

ومن المقرر أن تنطلق أشغال إجتماع مجموعة عمل الحد من مخاطر الكوارث التابعة لمجموعة العشرين G20، ابتداء من اليوم. وذلك بحضور سعادة سفير الجزائر لدى جنوب إفريقيا، علي عشوي.

وتتواصل فعاليات هذا الاجتماع إلى غاية 13 أكتوبر 2025 بعاصمة جنوب افريقيا، كيب تاون. موسومة بشعار “المرونة للجميع: تعزيز الحد من مخاطر الكوارث من خلال التضامن والمساواة والاستدامة”.

للإشارة، تشارك الجزائر لأول مرة في أشغال هذه المجموعة كمدعو في فعاليات هذه الدورة. حيث سبق أشغال المستوى الوزاري، الاجتماعات التقنية للخبراء. التي امتدت من 8 إلى 11 أكتوبر بمشاركة المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، السيد حميد عفرة.