سعيود: من الضروري معاينة وضعية الطرقات وأماكن تجمع المياه قبل موسم الأمطار

ترأس والي ولاية وهران، السعيد سعيود، إجتماعا حضره ، رؤساء دوائر، وهران والسانيا و بئر الجير ، وكذا رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مدراء الهيئة التنفيذية و اطارات الولاية .

وخلال الإجتماع أسدى الوالي تعليمات بضرورة المتابعة الدورية والميدانية للوضعية البيئة بولاية وهران. خاصة وضعية الطرقات ورصد النقاط السوداء وأماكن تجمع مياه الأمطار قبل موسم التساقطات المطرية .

كما أكد سعيود، حرصه على ضرورة صيانة وتحسين الانارة العمومية على مستوى جميع شوارع الولاية مع اعادة تهيئة الاشارات المرورية. مشددا على ضرورة التكفل بوضعية المساحات الخضراء، والتكفل بها والعمل على تهيئتها وسقيها.

من جهته، أسدى المسؤول التنفيدي الأول تعليمات باعادة تفعيل نشاط اللجنة الولائية لمراقبة ومتابعة أشغال الترقيات العقارية .

كما دعا الوالي المسؤولين و المكلفين بمتابعة هذه الملفات إلى ضرورة تظافر الجهود من أجل تحقيق نتائج ميدانية و القضاء على النقائص بوضع مخطط عمل و كذا الحرص على المتابعة اليومية و الدائمة.