سعيود هداف ويقود الرائد للفوز أمام الرياض

قاد الدولي الجزائري أمير سعيود، اليوم الإثنين، ناديه الرائد السعودي، لتحقيق فوز في المواجهة التي جمعتهم بنادي الرياض.

وشارك سعيود أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الرائد، في هذه المباراة، التي جمعتهم بفريق الرياض ضمن الجولة الرابعة من الدور السعودي.

وبرز الدولي الجزائري، ونجم نادي الراشد، في الدقيقة الـ68 من عمر هذه المواجهة، أين أمضى الهدف الثالث لفريقه.

وانتهت هذه المواجهة بفوز امير سعيود، وفريقه الراشد بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، على حساب الضيف فريق الرياض.