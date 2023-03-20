سعيود: هكذا ستكون أسعار سيارات فيات بعد دخول مصنع وهران حيز الإنتاج

كشف والي ولاية وهران، أن أسعار سيارات فيات ستنخفض بعد دخول مصنع وهران حيز الإنتاج.

وأضاف الوالي، خلال زيارة إلى مصنع فيات، رفقة وفد هام، أن مصنع فيات لتصنيع وإنتاج السيارات من أولوياته تغطية السوق المحلي قبل الإنتقال إلى التصدير.

وأشار سعيد سعيود، إلى أنه بالنسبة لتقدم أشغال مصنع فيات المتكون من عمارتين، فإن ورشة العمارة الأولى الاشغال بها جد متقدمة بنسبة 85 بالمائة. أما ورشة العمارة الثانية فتقدر نسبة الأشغال بها 30 بالمائة.

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، عن تاريخ خروج أول سيارة “فيات” FIAT من مصنع وهران.

كما أوضح وزير الصناعة، أن أول سيارة FIAT مصنوعة في الجزائر تكون في نوفمبر أو ديسمبر كأقصى تقدير.

في حين، أشار علي عون، إلى أن تسويق أول سيارة سيسمح بالقضاء على أزمة السيارات. مضيفا أن مسلسل أزمة السيارات سينتهي وذلك بفضل مجهودات قطاع الصناعة وتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأعلن وكيل العلامة الإيطالية FIAT لشركة “فيات” الجزائر، عن علامات السيارات التي سيتم تسوّيقها في الجزائر.

وأفاد مجمع “ستيلانتس” أنه سيسوق 6 موديلات من سيارات “فيات” الإيطالية، FIAT، في الجزائر. 3 سيارات سياحية و3 نفعية.

كما يتعلق الأمر بكل من الموديلات: Fiat 500/ Fiat 500x /Tipo. وموديلات سيارات فيات هي: Doblo/ Scudo/ Ducato.

أعلن وكيل العلامة الإيطالية FIAT لشركة “فيات” الجزائر، عن علامات السيارات التي سيتم تسوّيقها في الجزائر.

ومن جانبه، قال حكيم بوطهرة الرئيس التنفيذي لستيلانتس الجزائر أن أول سيارة هجينة في الجزائر التي سيتم تسويقها في الجزائر هي فيات 500، وسعرها ستعرض بـ 2635000. أما السيارة الثانية “فيات 500x”، سيتم عرضها بنسختين، وسعرها بـ 3790000 دينار. في حين، جاء سعر السيارات النفعية من نوع “دوبلو” بـ 3259000 دينار. و”سكودو” بـ 3900000 دينار. و“دوكاتو” بسعر 4120000 دينار.

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