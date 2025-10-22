سعيود وبن مولود يشرفان على جلسة عمل لمتابعة تقدم الرقمنة

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، مساء اليوم، على اجتماع تنسيقي جمعهما بمسؤولي الهياكل المكلفة بملف الرقمنة.

الاجتماع خصِّص لاستعراض مختلف مشاريع الرقمنة المرتبطة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل. ودراسة مستوى التقدم المحرز في تجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة على مستوى القطاع.

وخلال الاجتماع، أكد سعيود بأن مبادرته بإقرار هذا اللقاء تهدف لتنسيق الجهود مع المحافظة السامية للرقمنة باعتبارها المكلفة بقيادة السياسة الوطنية للتحول الرقمي. وكذا الوقوف بمعيتها على مدى التقدم في تنفيذ الورشات القطاعية، وإقرار الترتيبات التي من شأنها تسريع وتيرتها.

كما دعا سعيود الإطارات المكلفة بالملف إلى رفع وتيرة العمل، بصفة تشاركية ومنسقة مع مصالح المحافظة السامية للرقمنة.

بالإضافة إلى الضبط الدقيق للأولويات، لا سيما تلك المتعلقة بأنظمة الإحصاء وضبط المعطيات وضمان التقاطع البيني ما بين القطاعي. وكذا استكمال الأنظمة المرتبطة باستغلال ومتابعة النقل السككي والبحري، وما تتيحه من فعالية في التسيير ونجاعة مالية واقتصادية.

من جهتها، نوّهت المحافظة السامية للرقمنة بالأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها المشاريع التي يتم تطويرها على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وأشارت بن مولود، إلى أهمية النظام الوطني للهوية الرقمية، النظام الآلي لتعميم الرقم الوطني التعريفي للأشخاص المعنوية، السجل الوطني للعائلات، السجل الوطني لترقيم المركبات.

وأشادت بن مولود، بالتقدم الرقمي الذي يحققه القطاع، وأثر ذلك على المواطن. مؤكدة استعداد مصالحها لتقديم كل المرافقة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. قصد الانتهاء من مختلف المشاريع وفق الآجال التي حددها رئيس الجمهورية.