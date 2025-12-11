سعيود وخاسف يضيعان مواجهة الإمارات

تلقى المنتخب الوطني الرديف ضربة موجعة قبل مواجهة الإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025. بعد تأكد غياب الثنائي أمير سعيود ونوفل خاسف، عن هذا الموعد الحاسم، بسبب عدم تعافيهما من الإصابة.

وخاض “الخضر”، مساء اليوم الخميس، آخر حصة تدريبية لهم بمجمع “الجزلة” استعدادًا للمباراة المقررة هذا الجمعة بملعب البيت، ركز فيها الناخب الوطني مجيد بوقرة، على ضبط التفاصيل التكتيكية النهائية ومراجعة البدائل المناسبة لتعويض الغياب المؤثر للثنائي.

ويعَدّ أمير سعيود، أحد أهم عناصر الخط الأمامي بفضل خبرته وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبيرة، فيما يعتبر نوفل خاسف، لاعبا مهما في الجهة اليسرى بفضل تنوع أدواره الدفاعية والهجومية. ما يجعل غيابهما معًا خسارة كبيرة للمنتخب في هذا الدور المتقدم من المنافسة.

وسيخوض المنتخب الوطني اللقاء بالزي الأبيض الكامل، داخل أجواء يتطلع فيها “الخضر” لتأكيد قوتهم والعبور إلى مربع الكبار، رغم الضغوط التي فرضتها الإصابات قبل هذه المواجهة الحاسمة.