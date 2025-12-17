سعيود: وكالات سياحية مارست طرق احتيالية للحصول على منحة السفر

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود عن “طرق احتيالية ملتوية وغير قانونية مارستها العديد من الوكالات السياحية للحصول على منحة السفر. حيث يتم نقل المسافرين من الجزائر إلى تونس بطريقة قانونية ويتم التأشير على جوازاتهم ويقضون. بعض الأيام ليعاد إدخالهم إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة”.

وأضاف أنه تم تسجيل دخول “5 آلاف حافلة إلى تونس بين شهري نوفمبر وديسمبر، علما أن الجزائريين ليس من عادتهم التوجه إلى تونس خلال هذه الفترة. الأمر الذي لاحظه أيضا الأشقاء التونسيون. وتحدثنا في هذا الموضوع الأسبوع الفارط على هامش أشغال اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون”.