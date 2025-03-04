سعيود يأمر بإعادة النظر في تنظيم مؤسسة “إيتوزا”

قام وزير النقل، السعيد سعيود، أمسية اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية فجائية إلى مقر المديرية العامة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا” بنهج أحمد غرمول.

وعاين الوزير خلال هذه الزيارة التي جرت بحضور إطارات من الوزارة، والرئيس المدير العام لمجمع النقل البري(TRENSTEV). مختلف أجنحة مستودع الصيانة المعمقة، وخلال لقائه بعمال الصيانة دعاهم إلى بذل مجهودات أكثر في عمليات الصيانة وتسريعها.

كما قام سعيود بتفقد مديرية الموارد البشرية والقانونية.

وفي هذا الصدد، أمر الوزير بإعادة النظر في تنظيم المؤسسة خاصة ما تعلق بالتسيير، ودعا إلى إحترام مواقيت العمل والنظافة، مذكرا بأن ساكنة مدينة الجزائر وضواحيها يطمحون إلى ما هو أفضل من هذه المؤسسة الخدماتية.

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