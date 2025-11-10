سعيود يأمر بتكثيف العمل التفتيشي عبر جميع الولايات

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، على اجتماع عمل، جمعه بالمفتش العام للوزارة والمفتشين المركزيين، حيث أمر بتكثيف العمل التفتيشي وتعميمه عبر جميع ولايات الوطن.

وحسب بيان للوزارة، خصص الاجتماع للدراسة المفصلة لتقارير المهام التفتيشية الفجائية التي تم اجراؤها. بناء على تعليمات الوزير على مستوى عدد من ولايات الوطن خلال الشهر المنصرم.

كما تم خلال الاجتماع عرض تقارير هذه العمليات التفقدية لكل ولاية تباعا. بما تضمنته من معطيات إحصائية، و دعائم مصورة. مع تفصيل الاختلالات والنقائص المسجلة والتوصيات المقدمة قصد معالجتها.

وتعلقت هذه العمليات التفتيشية بالمحاور المتعلقة بظروف التمدرس، النقاوة العمومية والتهيئة الحضرية. وكذا الخدمات العمومية لاسيما سير مصالح الحالة المدنية وعمل هياكل الصحة الجوارية. فضلا على الاجراءات الاستباقية للوقاية من مخاطر التقلبات الجوية.

وعقب اطلاعه على مختلف ما تضمنته التقارير أسدى الوزير التعليمات التالية:

تعزيز التواجد الميداني على المستوى المحلي بتكثيف العمل التفتيشي وتعميمه عبر جميع ولايات الوطن. وعلى كافة مناحي التسيير المحلي، وذلك بصفة متواصلة بعيدا عن الزيارات الظرفية، مع تضمين التقارير المعدة تحديدا واضحا للمسؤوليات و مظاهر التقصير.

اعتماد مقاربة الإصغاء للفاعلين المحليين خلال العمليات التفتيشية من إطارات، منتخبين وممثلي المجتمع المدني. قصد التشخيص الدقيق للاختلالات و اتباع منهج التوجيه والمرافقة للسلطات المحلية في التكفل بالنقائص المسجلة.

تفعيل عمل المفتشيات المحلية كامتداد للعمل الرقابي والتوجيهي، وتكثيف المتابعة الميدانية من قبل رؤساء الدوائر.

تبليغ الولاة بالتقارير النهائية التي تم اعدادها، مرفوقة بتعليمات تقضي بضرورة دراستها على مستوى مجلس الولاية. والعمل على رفع التحفظات وتدارك الاختلالات المسجلة ضمنها في أجل أقصاه 60 يوما.

وكذا الحرص على أولوية التدارك العاجل للنقائص بخصوص التدفئة المدرسية والنقل المدرسي. مع استغلال فترة العطلة المدرسية الشتوية لاستكمال أشغال الصيانة الضرورية بالمؤسسات التربوية.

وتعميق عمليات التفتيش بخصوص سير مصالح الحالة المدنية، ومشاريع التهيئة الحضرية. والإجراءات الاحترازية الوقائية من مخاطر التقلبات الجوية.

وكذا إدراج رقابة المخططات المحلية لتنظيم الاسعافات ومدى تفعيلها وتحيين مقاييسها، لاسيما بخصوص مخاطر التقلبات الجوية.