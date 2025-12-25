سعيود يؤكد عزم الدولة على جعل السياسات العمومية واقعا ملموسا في حياة المواطن

إعــــلانات
بقلم أسماء.ع
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, سعيد سعيود,  أن مؤسسات الدولة ماضية في تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون. الرامية الى جعل السياسات العمومية  واقعا ملموسا في حياة المواطن.

