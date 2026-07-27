سعيود يبحث توسيع الشراكة والتعاون مع إسبانيا

خص وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صباح اليوم الإثنين، بقصر الحكومة، سفير مملكة إسبانيا لدى الجزائر، راميرو فرنانديز باشيير، باستقبال وذلك بناءً على طلبه.

وحسب بيان للوزارة، شكل اللقاء، والذي حضرته الإطارات المركزية للوزارة، فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي. لاسيما في مجالات النقل بمختلف أنماطه، التعاون الأمني، والسلامة المرورية، إلى جانب بحث آفاق توسيع الشراكة بين البلدين.

ومن جانبه، أكد الوزير حرص الجزائر على تعزيز علاقات التعاون مع مملكة إسبانيا باعتبارها من الدول الصديقة. والعمل على الارتقاء بالشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة. مشدداً على أهمية تعزيز التكوين وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أشاد الطرفان بمستوى التعاون الإيجابي القائم بين الجزائر ومملكة إسبانيا. مؤكدين إرادتهما المشتركة لمواصلة تطويره والارتقاء به إلى آفاق أوسع بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.