سعيود يبحث مع نائب رئيس وزراء بلجيكا تعزيز التعاون في قطاع النقل

استقبل وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لمملكة بلجيكا، ماكسيم بريفو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وجرى هذا اللقاء بحضور إطارات سامية من الجانبين، حيث شكّل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي بين الجزائر وبلجيكا في مجال النقل، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة، تبادل الخبرات، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الناشطة في هذا القطاع الحيوي بما يخدم مصالح البلدين.