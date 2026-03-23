سعيود يبحث مع نظيره النيجري تعزيز التعاون في مجالي الداخلية والنقل

رافق وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الوزير الأول، سيفي غريب، في زيارة رسمية إلى جمهورية النيجر، وذلك على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-النيجرية للتعاون.

وعقد سعيود لقاءً ثنائياً مع نظيريه من جمهورية النيجر، وزير الداخلية والأمن العمومي وإدارة الإقليم، محمد تومبا، ووزير النقل والطيران المدني، العقيد عبد الرحمان أمادو.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالي الداخلية والنقل، من خلال:

• تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين القطاعين الوزاريين في مجال الأمن وتعزيز التنسيق العملياتي بين مختلف المصالح المعنية.

• إعادة تفعيل اللجنة الثنائية الحدودية بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المناطق الحدودية.

• بعث وتكثيف برامج التكوين لفائدة إطارات الشرطة الوطنية النيجرية، بما يدعم القدرات العملياتية.

• تبادل الخبرات والتجارب في مجال تسيير ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفق مقاربة مشتركة.

• تشجيع وتكثيف اللقاءات بين المسؤولين المحليين في كلا البلدين، دعماً للتعاون اللامركزي وتعزيز التنسيق الميداني.

كما تناولت المحادثات في شقها المتعلق بقطاع النقل سبل تطوير التعاون الثنائي، من خلال:

• تحيين الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة في مجال سلامة وأمن الطيران المدني.

• تنظيم مشاورات تقنية في المجال الجوي خلال السداسي الثاني من سنة 2026.

• دراسة مشروع اتفاق جديد يتعلق بالنقل البري الدولي للمسافرين والبضائع بما يستجيب لمتطلبات تطوير القطاع.

• بحث آليات التعاون المؤسسي بين الهيئات المعنية بالنقل العمومي في البلدين، بما يعزز حركة المبادلات التجارية.

• إعادة بعث مشروع التوأمة بين مجمع النقل البري للبضائع “لوجيترانس” ومركز التكوين في تقنيات النقل الطرقي، دعماً لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات.

• استكشاف آفاق التعاون في مجال النقل السككي، إلى جانب تعزيز التعاون في الموانئ الجزائرية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–النيجرية للتعاون، تجسيداً للإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار في المنطقة.