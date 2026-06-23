سعيود يبحث مع وفد نيجري رفيع تعزيز آليات التعاون الثنائي

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وفدا رفيع المستوى من جمهورية النيجر. في إطار تجسيد علاقات الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن سعيود استقبل وفدا رفيع المستوى من جمهورية النيجر الشقيقة، يترأسه الأمين العام لوزارة الداخلية والأمن العمومي والإدارة الإقليمية، بحضور إطارات من الوزارة.

ويندرج اللقاء في إطار “تجسيد علاقات الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين الشقيقين. وتعزيز آليات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

وبالمناسبة، أكد الوزير “حرص الجزائر على مواصلة دعم وتعزيز التعاون مع جمهورية النيجر”. معربا عن استعداد قطاعه لـ”تقاسم الخبرات والتجارب الجزائرية ومرافقة الأشقاء في النيجر، من خلال برامج للتكوين وتبادل المعارف والممارسات الفضلى في مختلف المجالات ذات الصلة”.

من جهته، أشاد الوفد النيجري بما حققته الجزائر من تجارب وخبرات رائدة في العديد من المجالات. متوجها بالشكر نظير “مرافقة بلاده للاستفادة من الخبرة الجزائرية، بما يسهم في توطيد علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين”.

وقد شكل هذا اللقاء، حسب البيان، فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. والتأكيد على “أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز روابط الأخوة والتعاون بين الجزائر والنيجر”.