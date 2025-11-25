سعيود يبحث مع نظيره المصري تعزيز الشراكة في مجال النقل البري والسككي والخدمات المينائية

اسْتُقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، رفقة وزير الصناعة، بشير يحيى، من طرف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، كامل عبد الهادي الوزير.

ويأتي هذا على هامش انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية-المصرية بالقاهرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان خلال اللقاء التطورات الهيكلية التي يشهدها قطاع النقل بالبلدين الشقيقين والمشاريع الاستراتيجية الهامة الجاري استكمالها في هذا الإطار.

كما تبادلا وجهات النظر بخصوص الآليات التي تسمح بتعزيز التعاون الثنائي الجزائري- المصري، لا سيما في مجال تطوير النقل البري والسككي وعصرنة خدماتهما، وكذا تبادل التجارب الناجحة بخصوص توسيع شبكة الموانئ و تطوير الخدمات المينائية والقدرات اللوجستية باعتبارها رافدا حيويا للتنمية الاقتصادية.

وفي هذا الشأن، أبدى الوزيران كامل الاستعداد لتعزيز أواصر العمل الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين المتعاملين والمؤسسات الناشطة في مجال النقل بمختلف تفرعاته، بما يدعم الوتيرة التنموية بالبلدين الشقيقين.