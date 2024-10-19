سعيود يبصم على ثالث أهدافه هذا الموسم في دوري روشن

يواصل الدولي الجزائري، أمير سعيود، تألقه هذا الموسم رفقة فريقه الرائد في دوري روشن السعودي.

بعد أن بصم اللاعب، سعيود، على ثالث أهدافه هذا الموسم، في مواجهة فريقه أمام الوحدة، لحساب الجولة السابعة.

وشارك أمير سعيود، في كامل أطوار المواجهة، وسجل الهدف الأول لفريقه بالدقيقة 53 من الشوط الثاني، في هذه المواجهة التي إنتهت بالتعادل بهدفين في كل شبكة.

للإشارة، شارك سعيود هذا الموسم مع فريقه الرائد في دوري روشن في 6 مباريات كلها أساسيا، وبمعدل 556 دقيقة لحد الآن، كما سجل، سعيود، 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.