سعيود يتألق بهدف.. وبوزوق يخطف الأضواء بـهاتريك أسيست وهدف في مواجهة العروبة

قاد الثنائي الجزائري، أمير سعيود و يسري بوزوق، اليوم السبت، فريقهما الرائد، لفوز عريض أمام العروبة، في إطار الجولة الـ28 من دوري روشن.

وهو الفوز الأول للرائد منذ حوالي شهر، في الدوري السعودي، مكنه من إنعاش حظوظه في البقاء ضمن حظيرة الكبار في “دوري روشن”. حيث رفع النادي رصيده للنقطة الـ21، بفارق 5 نقاط عن ضمان البقاء.

وبرز خريج مدرسة أتلتيك بارادو، بوزوق، في الدقيقة الـ45+ من الشوط الأول للقاء، بتقديمه تمريرة حاسمة لزميله، البركاوي.

وفي الشوط الثاني، واصل بوزوق تألقه، و قدم كرة عرضية لزميله و مواطنه، مهدي عبيد، حولها بدوره للهدف الثاني لصالح فريقه.

وبعدها بحوالي خمس دقائق، قدم ذات اللاعب، ثالث تمريراته الحاسمة لصالح زميله و الدولي الجزائري الآخر، أمير سعيود، الذي وقع على هدف جميل في اللقاء، وتصبح النتيجة تشير لتقدم الرائد بثلاثية نظيفة.

وفي الدقيقة الـ57، سجل يسري بوزوق الهدف الرابع لفريقه، وبصم على رابع مساهمة تهديفية في اللقاء، لتنتهي المواجهة بفوز الرائد برباعية نظيفة.

للإشارة، بلغ يسري بوزوق، سادس مساهماته التهديفية مع الرائد، (5 تمريرات حاسمة و هدف) في 11 مباراة في دوري روشن. فيما بلغ سعيود المساهمة التهديفية رقم 13 هذا الموسم مع الرائد في 23 مباراة في منافستي دوري روشن و كأس الملك، بتسجيله 7 أهدف و تقديم 6 تمريرات حاسمة.