سعيود يتألق بهدف وتمريرة حاسمة رغم خسارة الرائد أمام التعاون في مباراة مثيرة

قدّم الدولي الجزائري، أمير سعيود، اليوم الخميس، أداءً فرديًا لافتًا، بعدما سجّل هدفًا وصنع آخر، في مواجهة فريقه الرائد أمام التعاون.

ضمن منافسات الجولة الـ29 في دوري روشن السعودي. إلا أن تألقه لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الرائد الهزيمة أمام التعاون، في لقاء انتهى بنتيجة (4-3).

وافتتح سعيود عداد أهداف المباراة عند الدقيقة الـ20، بركلة جزاء نفّذها بثقة كبيرة. واضعًا فريقه في المسار الصحيح.

وواصل نجم الوسط الجزائري حضوره القوي على أرضية الميدان، ليقدّم تمريرة حاسمة في الدقيقة الـ74، كانت وراء أحد أهداف الرائد الثلاثة.

ورغم الأداء الفردي المميز لأمير سعيود، لم يتمكن الرائد من الحفاظ على توازنهم الدفاعي. إذ استغل التعاون الثغرات الواضحة في الخط الخلفي للرائد ليقلب الطاولة ويخرج فائزًا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. في مباراة حبست الأنفاس حتى لحظاتها الأخيرة.

هذه الخسارة تبقي الرائد في منطقة الخطر مؤقتًا، بالمركز الأخير، وبرصيد 21 نقطة قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

للإشارة، وصل أمير سعيود للمساهمة التهديفية رقم 15 هذا الموسم مع ناديه الرائد، سجل 8 أهداف و قدم 7 تمريرات حاسمة.