سعيود يتباحث مع سفير الصين مقومات وإمكانيات الولاية في مجال الإستثمار

استقبل والي ولاية وهران، السعيد سعيود، اليوم الأربعاء، سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، والوفد المرافق له.

وحسب بيان لولاية وهران، اللقاء تم بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي بالنيابة، رئيس ديوان الوالي، رئيس دائرة وهران، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران، ومدراء الهيئة التنفيذية، إطارات الولاية.

كما أوضح ذات المصدر أن والي وهران أجرى مع الوفد محادثات أبرز خلالها مقومات الولاية. وما تملكه من إمكانيات وتحفيزات في مجال الاستثمار.

ويشار أن هذه الزيارة تندرج في اطار ملتقى اجتماع الأعمال الجزائري الصيني المنعقد اليوم بولاية وهران .