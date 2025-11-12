سعيود يترأس اجتماعا تقييميا للبرنامج التنموي للجلفة

باشر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأربعاء، سلسلة اجتماعات تقييمية لمدى تجسيد هذه البرامج التكميلية، وهذا في إطار متابعة وتيرة التنمية المحلية، وبهدف تقييم التقدم في تنفيذ البرامج التكميلية للتنمية، والتي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة ولايات تيسمسيلت، خنشلة، الجلفة وتندوف.

وحسب وزارة الداخلية والنقل، يشرف سعيود اليوم على أشغال الاجتماع الأول المخصص لتقييم البرنامج التنموي التكميلي لولاية الجلفة.

حيث ستجرى فعاليات هذا اللقاء بحضور والي ولاية الجلفة، جهيد موس، و كل من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية عين وسارة. والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لمسعد. فضلا على عدد من مدراء الجهاز التنفيذي لولاية الجلفة، كما يحضر الاجتماع الإطارات المركزية بالوزارة.

