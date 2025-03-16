سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا حول عمليات صيانة السفن والقطارات والمصاعد الهوائية

ترأس وزير النقل السعيد سعيود اليوم الأحد اجتماعا تنسيقيا ضم مدراء كل من المجمع الجزائري للنقل البحري ومجمع الخدمات المينائية ومجمع النقل البري للمسافرين والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية, حيث استمع لشروحات حول مدى تقدم عمليات صيانة وتصليح السفن وعربات القطارات, وتقدم أشغال إعادة تهيئة المصاعد الهوائية عبر الوطن, وفق بيان للوزارة.

خلال اللقاء الذي تم بحضور إطارات من الوزارة, أسدى الوزير تعليمات بضرورة الإسراع في أشغال الصيانة وإعادة التهيئة واحترام معايير الجودة, حاثا على العمل أكثر وبذل المزيد من المجهودات وتسخير كافة الإمكانيات من أجل “إعادة وضع السفن, وعربات القطارات والمصاعد الهوائية حيز الخدمة في الآجال المحددة, استعدادا لموسم الاصطياف 2025”.

كما دعا السيد سعيود إلى تسريع اقتناء كل العتاد اللازم الذي يسمح بمواصلة مزاولة العمل بالموانئ 24/24 ساعة وعلى مدار الأسبوع, مبديا بالمناسبة “استعداده التام للتدخل وحل المشاكل التي تعيق المؤسسات القطاعية وتحول دون بلوغ الأهداف المسطرة” يضيف البيان.