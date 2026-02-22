سعيود يترأس اجتماعًا تنسيقيًا حول تحضيرات رمضان ومتابعة الاعتمادات المالية

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ظهر اليوم الأحد اجتماعًا تنسيقيًا عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، جمع الولاة، بحضور رؤساء الدوائر ومدراء الجهاز التنفيذي.

تركّز جدول أعمال الاجتماع على تحضيرات وسير شهر رمضان المبارك. متابعة وضعية استهلاك الاعتمادات المالية لسنة 2025 ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات. ومخصصات صندوق الضمان والتضامن بين الجماعات المحلية، بالإضافة إلى عرض حول الاعتمادات المالية لسنة 2026. لنفس البرامج.

في مستهل الاجتماع، شدّد الوزير على ضرورة ضمان وفرة المواد الغذائية خاصة ذات الاستهلاك الواسع. تكثيف الرقابة على الأسواق، وإبراز أهمية انخراط خلايا اليقظة على مستوى الولايات لتسجيل أي نقائص وتبليغها فورًا. كما شدّد على ضمان توفر وسائل النقل على مدار الساعة، بما في ذلك منح تراخيص استثنائية عند الاقتضاء، والحفاظ على نظافة الأماكن العمومية، وإعلام المواطنين. مسبقًا بكل عملية قطع مبرمجة للغاز والماء والكهرباء مع الالتزام بتحديد مدة الانقطاع بدقة واحترام الآجال المعلنة.

وفيما يخص تقييم استهلاك الاعتمادات المالية لسنة 2025، اطلع الوزير على عرض مفصل من المدير العام للجماعات المحلية حول مدى تنفيذ المشاريع. والبرامج على مستوى الولايات. موجّهًا تعليماته للولاة بضرورة استكمال البرامج الخاصة بكل ولاية ومتابعة تنفيذها.ضمن الآجال المحددة لضمان سير الخدمات العمومية وفق المعايير المطلوبة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك