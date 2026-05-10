سعيود يترأس اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة التحضيرات لتشريعيات 2026 والولايات المستحدثة

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء اليوم الأحد 10 ماي 2026 بقصر الحكومة، اجتماعًا تنسيقيًا مع إطارات الوزارة.

الاجتماع خُصّص لمتابعة التحضيرات اللوجستية المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة. لا سيما ما تعلق بضمان الجاهزية الميدانية وتوفير كافة الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بإنجاح هذا الاستحقاق الوطني في أفضل الظروف.

كما وقف الوزير خلال الاجتماع على مدى تقدم الترتيبات التنظيمية والإدارية الخاصة بالولايات الإحدى عشرة المستحدثة. بما يضمن مرافقة فعالة لهذه الولايات وتعزيز جاهزيتها في مختلف الجوانب المرتبطة بالتأطير الإداري والخدمات العمومية والتنمية المحلية.