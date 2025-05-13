سعيود يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم أشغال مركز التكوين الخاص بفريق اتحاد الجزائر

في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير البنية التحتية الرياضية في الجزائر، ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا هامًا خصّص لمتابعة مدى تقدم أشغال مركز التكوين الخاص بفريق اتحاد الجزائر، وذلك بمقر الوزارة.

وحسب بيان الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فقد شهد الاجتماع حضور كل من رئيس مجلس إدارة فريق اتحاد الجزائر وأعضاء من المجلس، إلى جانب إطارات من وزارة النقل، وممثلين عن مجمع “سيربور” للخدمات المينائية، إضافة إلى مكتب الدراسات ومؤسسة الإنجاز. ما يعكس جدية الطرح والتنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين بالمشروع.

تم خلال اللقاء عرض تقرير شامل حول تقدم الأشغال، مع مناقشة أبرز النقاط التقنية والفنية العالقة التي تسببت في بعض التأخر. وقد تم الاتفاق على تحديد آجال نهائية لإتمام المشروع، بما يضمن تسليم المركز وفق المعايير المطلوبة وفي الوقت المحدد.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير سعيود على ضرورة رفع وتيرة الإنجاز. داعيًا إلى تجاوز العقبات البيروقراطية والفنية التي أعاقت سير المشروع. ومؤكدًا على أهمية توفير كل الظروف الملائمة لإنهاء الأشغال في أقرب الآجال الممكنة.

كما أصدر الوزير تعليمات صارمة بتجهيز المركز قبل انطلاق أول مباراة رسمية لفريق اتحاد الجزائر في الموسم المقبل. نظراً لما يمثله هذا المشروع من أولوية استراتيجية، ليس فقط بالنسبة للفريق. بل أيضًا في سياق تطوير المنظومة الكروية الوطنية، عبر احتضان وتكوين المواهب الكروية الشابة في بيئة احترافية متكاملة.