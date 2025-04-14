سعيود يترأس اجتماعًا هاما وهذا ما أمر به

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود اجتماعًا تنسيقيًا لتقييم مواصلة العمل بهذا النظام والإجراءات المتخذة، ونتائجه الميدانية.

و شدّد وزير النقل على ضرورة تعزيز الجهود، وتكثيف التنسيق بين مختلف المتعاملين والفاعلين من أجل التسريع أكثر فأكثر في معالجة حاويات السفن. بما يضمن تحسين الخدمات وتعزيز ديناميكية النشاط المينائي على المستوى الوطني.

ويعود هذا حسب الوزير بالفائدة للخزينة العمومية، وهذا بمواصلة الإلتزام التام بنظام العمل (24/24سا) طيلة أيام الأسبوع. لاسيما بالموانئ التجارية والذي أقرّه رئيس الجمهورية.