سعيود يتعرض لإصابة خلال مواجهة الرائد والإتفاق

تعرض اللاعب الدولي الجزائري، أمير سعيود، اليوم الخميس، لإصابة خلال مواجهة فريقه الرائد أمام الإتفاق، برسم الجولة السادسة من دوري روشن.

وحرمت هذه الإصابة، لاعب الخضر، سعيود، من إكمال هذه المواجهة، واستدعت مغادرة اللاعب، أرضية ميدان ملعب “الأمير محمد بن فهد” بالدمام، عند الدقيقة الـ21 من الشوط الأول، وإنتهت بفوز الرائد بهدف دون مقابل.

ويبدو أن اللاعب، أمير سعيود، يعاني من إصابة عضلية، في إنتظار التقرير الطبي الذي سيصدر من إدارة فريقه، ليوضح مدة غيابه عن الميادين.

للإشارة، خاض سعيود منذ إنطلاق الموسم، أربع مواجهات بقميص نادي الرائد في دوري روشن السعودي، وتمكن من تسجيل هدفين وتقديم تمريرتين حاسمتين.

خروج أمير سعيود

إن شاء الله pic.twitter.com/0WPhlxVpNH

— فودDz (@Vodz213) October 3, 2024