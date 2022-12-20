سعيود يتعرّض لعقوبة الإيقاف في الدوري السعودي
بقلم عزيز طالبي
أعلنت لجنة الانضباط السعودية عن توقيف مهاجم الطائي السعودي أمير سعيود لمبارتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بسبب الطرد بالبطاقة الحمراء.
كما ألزم مهاجم النادي الطائي أمير سعيود بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي.
وتعرّض سعيود للعقوبة القاسية بعدما أبان عن ردّ فعل قوية وعنفوانية ضد لاعب أبها صالح العمري، الذي تدخّل عليه بخشونة.
“الانضباط”:
إيقاف لاعب نادي الطائي “أمير سعيود” مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة؛ والزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.
— هاشتاق السعودية (@HashKSA) December 19, 2022
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