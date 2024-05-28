سعيود يتلقى دعوة بيتكوفيتش للتربص المقبل للخضر

سيكون الدولي الجزائري، أمير سعيود، لاعب نادي الرائد السعودي، ضمن تعداد المنتخب الوطني المعني بتربص جوان المقبل.

وكشفت إدارة نادي الرائد السعودي، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها على منصة “X”، عن تلقي سعيود، دعوة المنتخب الوطني.

وعليه سيسجل النجم السابق لشباب بلوزداد، تواجده في قائمة اللاعبين المعنيين بتربص جوان الداخل، والتي سيكشف عنها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيش، هذا الخميس.

كما سيكون أمير سعيود، معنيا بالمبارتين المقبلتين للمنتخب الوطني، أمام كل من غينيا، وأوغندا، برسم تصفيات مونديال 2026.