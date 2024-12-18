سعيود: يجب تجسيد مشروع عصرنة محطة آغا في أقرب الآجال

شدد وزير النقل، السعيد سعيود، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من دراسة مشروع عصرنة وإعادة تهيئة محطة آغا (AGHA)، وجعلها المحطة الرئيسية (Le terminus للجزائر وسط) لتجسيده في أقرب الآجال.

وحسب بيان للوزارة، جاء هذا خلال اجتماع ترأسه الوزير بمقر الوزارة، حضره إطارات من الوزارة. المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (SNTF)، رفقة عدد من كوادرها.

وخلال اللقاء، استمع سعيود لشروحات تفصيلية حول مشروع عصرنة وإعادة تهيئة محطة آغا (AGHA). وجعلها المحطة الرئيسية (Le terminus للجزائر وسط)، والمتضمنة موقفا للسيارات، فنادق عصرية، مركز تجاري، ساحة مطلة على البحر، ومارينا. والمقترحة من طرف الشركة، قدمها المدير العام للشركة.

حيث ذكر الوزير بضرورة التطبيق السريع لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية إلى ضرورة “تحديد الآجال وجعلها مخططات خماسية”. بهدف تقييم التقدم في وتيرة الإنجاز وتحديد الميزانية.

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