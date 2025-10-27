سعيود يجتمع بمسؤولي مجمع النقل البري للبضائع.. وهذا ما قاله

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بمقر قصر الحكومة، على اجتماع تنسيقي جمعه بمسؤولي مجمع النقل البري للبضائع “لوجيترانس”، بحضور الإطارات المركزية للوزارة.

يأتي هذا اللقاء عقب تنصيب المدير العام الجديد للمجمع، عربات السعيد، ويندرج في إطار تحديد الأولويات المرتبطة بنشاط هذا المجمع الاستراتيجي الذي يعَدُّ فاعلًا محوريًا يضمن سلسلة القيم في مجال النقل البري واللوجيستية.

وقدّم الوزير بالمناسبة توجيهات ترمي إلى تعزيز دور هذا المجمع ضمن الخريطة الاقتصادية الوطنية وآفاقها الواعدة على الصعيدين الوطني والإفريقي.

مشدّدًا على أهمية تطوير نشاط هذا المجمع، وتعزيز خدماته في مختلف الفروع وعصرنة قدراته اللوجستية. مع الحرص على تعزيز العلاقات التجارية مع شركاء المجمع، والعمل على التكفل العاجل بمختلف المحاور التعاقدية مع المتعاملين، بما يمكن من تسريع وتيرة مختلف الورشات الجاري استكمالها.