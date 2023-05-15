سعيود يحصد الثناء في السعودية

أشادت تقارير صحفية سعودية اليوم الاثنين، بالمستويات الكبيرة، التي يقدمها الدولي الجزائري، أمير سعيود، رفقة ناديه الطائي في الموسم الجاري.

وأعدت صحيفة “مكة” السعودية، تقريرا حول اللاعبين العرب الأجانب الذين تركوا بصمتهم في دوري “روشن”، ضم 7 أسماء من بينهم سعيود.

وتواجد لاعب شباب بلوزداد السابق، في المركز الثاني خلف المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد.

وأشاد المصدر ذاته، بسعيود، مؤكدا بأنه يعد من أبرز اللاعبين في دوري روشن السعودي، بعدما أسهم بـ 16 هدفا خلال 25 مباراة.

كما أبرزت الصحيفة السعودية. بأن سعيود سجل 10 أهداف وصنع 6 أخرى لزملائه، وهو واحد من نجوم الموسم بلا شك.