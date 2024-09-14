سعيود يحطم رقما قياسيا ويتفوق على نجوم الدوري السعودي 

حصد الدولي الجزائري أمير سعيود لقب أفضل لاعب مراوغ في دوري روشن السعودي منذ إنطلاق تجربته الأولى في موسم 2021 /2022.

وكشف موقع “سوفاسكور” اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس” أن سعيود يعتبر أفضل لاعب مراوغ نجح في تخطي كل اللاعبين في السعودية بواقع 241 مراوغة ناجحة.

كما أبرز أنه تخطى على نجوم الدوري السعودي أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكريم بن زيمة و صاديو ماني إلى جانب مواطنه رياض محرز.

وقالت وسائل إعلام سعودية، أن نجم الرائد في 9 محاولات مراوغة أي 3 أضعاف ما قام به محرز في 4 مباريات كاملة.