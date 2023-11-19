سعيود يحقق رقما قياسيا ويتفوق على نجوم الدوري السعودي

اختير المهاجم الجزائري أمير سعيود اللاعب أكثر مراوغة في دوري روشن السعودي بعدما قدم مباريات ممتازة قوية رفقة ناديه الرائد.

وكشف موقع “سوفاسكور” المتخصص في الأرقام والإحصائيات. أن أمير سعيود قام بـ 51 تمريرة في البطولة متفوقا على النجم السعودي سالم الدورسي الذي يلعب لصالح الهلال بـ 43 تمريرة.

وفاشيون ساكالا لاعب الفيحاء بـ 40 تمريرة، ويقدم سعيود مباريات ممتعة. و قوية رفقة ناديه الرائد حيث أصبح الرقم واحد دون منازع.

كما تفوق اللاعب السابق لشباب بلوزداد على نجوم البطولة السعودية مثل كريستيانو رونالدو و كريم بن زيمة و رياض محرز.

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