سعيود يحلم باللعب مع الخضر ويفتح باب الإحتراف في جنوب إفريقيا!

أكد نجم شباب بلوزداد أمير سعيود، بأنه يطمح للحصول على فُرصة مع المنتخب الوطني، نظرا للمستويات الكبيرة التي يُقدمها في رابطة الأبطال.

وتحدث اليساري الساحر لموقع “كيك أوف” الجنوب إفريقي :”أريد العودة للخضر، وأبذل قصارى جهدي لإثبات نفسي”.

وفي سياق مُنفصل، فتح نجم السياربي باب تغيير الأجواء والإحتراف في بلاد “البافانا بافانا”.

وقال :”حاليا ألعب مع نادٍ كبير، ولن أغيره سوى لنادٍ كبير في الخارج، لم لا ألعب في جنوب إفريقيا”.

ليُضيف :”كل شيء ممكن، اللعب لماميلودي صانداونز أو كايزر شيفز، أنا لاعب مُحترف، من يدري”.

وسيكون إبن قالمة، حُرا من أي إلتزام بداية من الصيف القادم، ورغم هذا فإن الإدارة البلوزدادية تتماطل في التجديد له.

وكان المدير الرياضي السابق توفيق قريشي، يؤكد بأنه حسم الأمور مع صانع اللعب، ولكن ذلك لم يتجسد على أرض الواقع.

وسيجد المدير الرياضي الجديد، حسين ياحي، نفسه أمام إلزامية التحرك لحسم الأمور مع نجم فريقه تفاديا لرحيله.