سعيود يحل بالبويرة للإشراف على المناورة الوطنية “سيسمكس 2026”

حل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بولاية البويرة، للإشراف على فعاليات المناورة الوطنية للحماية المدنية “سيسمكس 2026”.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، سيشرف الوزير، على التمرين الوطني لمفارز الدعم للتدخلات الأولية، تحت عنوان “سيسمكس 2026”.

هذا وقام المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، بزيارة تفقدية لمختلف فرق التدخل والدعم، حيث وقف على جاهزيتها العملياتية وظروف عملها.

كما تلقّى شروحات وافية حول تنظيم الفرق، آليات التدخل المعتمدة، استعمال الوسائل والعتاد، وسير تنفيذ السيناريوهات المبرمجة. إضافة إلى الاطلاع على مستوى التنسيق بين مختلف الاختصاصات، بما يضمن فعالية وسرعة الاستجابة لمختلف الوضعيات الطارئة.