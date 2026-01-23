سعيود يحل ببشار رفقة وفد وزاري هام لمتابعة جاهزية الخط المنجمي الغربي

حل مساء اليوم الجمعة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود رفقة وفد وزاري بولاية بشار.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التحضير لدخول الخط المنجمي الغربي حيّز الاستغلال، وكذا للوقوف على جاهزية الخط المنجمي الغربي بشار تندوف غارا جبيلات.

ورافق السعيد سعيود كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي. وأيضا ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية، حورية مداحي، وكاتبة الدولة لدى وزير المحروقات المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر. إلى جانب المدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للحماية المدنية، بولاية بشار.