سعيود يحل بتندوف رفقة وفد وزاري للوقوف على جاهزية الخط المنجمي الغربي

حل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الجمعة، بتندوف، رفقة وفد وزاري، للوقوف على جاهزية الخط المنجمي الغربي “بشار - تندوف – غارا جبيلات”.

ويضم الوفد الوزاري، كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب. ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي. ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية، حورية مداحي. وكاتبة الدولة لدى وزير المحروقات المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، إلى جانب المدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للحماية المدنية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار التحضير لدخول الخط المنجمي الغربي حيّز الاستغلال.