سعيود يخضع للعلاج بـ”اسبيتار” لضمان جاهزيته لكأس العرب

يخضع الدولي الجزائري، أمير سعيود، خلال الفترة الحالية، للعلاج بمركز “أسبيتار”، للتواجد في أفضل فورمة، خلال الطبعة المقبلة من كأس العرب.

وكشف موقع “win win”، بأن سعيود، يخضع للعلاج، تحت اشراف مختصين بمركز “اسبيتار” للتعافي من اصابة يعاني منها.

كما يسعى الدولي الجزائري، لاستعادة كامل عافيته في أقرب فرصة، للمشاركة في بداية تحضيرات المنتخب الوطني “أ”، لمباريات كأس العرب.

يذكر أن أمير سعيود، لم يشارك في المباراة الأخيرة لناديه الحزم، ضد فريق الأخدود، بسبب نفس الإصابة، التي يعمل على التعافي منها حاليا.