سعيود يدشن مقر وكالة الخطوط الجوية الجزائرية بتامنغست

أشرف وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الاثنين، على تدشين مقرٍّ لوكالة الخطوط الجوية الجزائرية بعد خضوعه لعملية ترميم.

الزيارة كانت بمعية والي ولاية تامنغست، محمد بوذراع، والرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية.

إلى جانب السلطات المحلية والأمنية، وممثلي المجتمع المدني ونواب البرلمان بغرفتيه.

وبهذه المناسبة، أكد سعيود، على تقديم خدمة تليق بالمواطنين. وتمكينهم من الاستفادة من جميع خدمات الخطوط الجوية الجزائرية بشكل أفضل وأكثر تنظيماً. بما يسهم في تحسين تجربة المسافرين وتعزيز الربط بين مختلف الولايات.