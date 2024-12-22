سعيود يدعو إلى تبسيط إجراءات معالجة الرحلات الجوية

دعا وزير النقل، السعيد سعيود، إلى ضمان توفير أحسن الظروف لإستقبال المسافرين، والتكفل الأمثل بهم كما دعا القائمين على تسيير المطار. وجميع الفاعلين إلى تكثيف الجهود والتنسيق الجماعي.

كما أكد على ضرورة ومواصلة تبسيط إجراءات معالجة مختلف الرحلات، وتوفير الخدمات بشكل سريع وفعال ما يضمن راحة وسلامة المسافرين. الوافدين والمغادرين وكذا ممتلكاتهم عبر هذه المنشأة الواجب الحفاظ عليها.

وجاء تصريح الوزير في إطار الزيارة التي قام بها صبيحة اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 إلى مطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”.رفقة إطارات من الوزارة، المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية. والرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح مطار الجزائر.

وقد وقف الوزير على مدى جاهزة المطار ومختلف مرافقه وتجهيزاته، حيث تفقد أجنحة المحطة الغربية على غرار منطقة التسجيل، الركوب، الوصول، صالون الشخصيات المهمة، وإطلع عن كثب على ظروف إستقبال المسافرين من المقيمين وأفراد الجالية الجزائرية بالخارج. وكذا السواح والأجانب الوافدين من مختلف الوجهات الدولية، وإستمع إلى آراء بعض المسافرين المتواجدين بالمحطة.