سعيود يدعو إلى تكثيف الجهود لحماية الغابات

دعا السعيد سعيود، والي ولاية وهران، اليوم الثلاثاء، لثكتيف الجهود و مواصلة العمل لحماية الغابات. كما قام بتقديم الشكر والعرفان لكل من ساهم في الحفاظ على أمن وسلامة الغابات بولاية وهران .

وجاء هذا خلال فعاليات اليوم الدراسي التحسيسي حول” مساهمة الفيدرالية الولائية للصيادين في مجابهة حرائق الغابات. من اجل الحفاظ على الثروة الغابية و الحيوانية ومحاربة الصيد المحضور “.

وأوضحت ولاية وهران أن اليوم التحسيسي كان بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، السادة اعضاء اللجنة الامنية . السادة نواب البرلمان بغرفتيه، محافظ الغابات لولاية وهران ، رئيس فيدرالية الصيادين ، الحماية المدنية ،الجمارك ، مديرة الفلاحة ،الكشافة الإسلامية لولاية وهران ، بمشاركة عدة جمعيات ناشطة في مجال البيئة و الأسرة الاعلامية .

يشار أنه خلال فعاليات الافتتاح تم تكريم الوالي –يضيف المصدر- نظرا لمجهوداته وحرصه الدائم على حماية وسلامة الغابات و حرصه على الحفاظ على الثروة الغابية و الحيوانية بالولاية .