سعيود يرافق الوزير الأول إلى المعبر الحدودي ساقية سيدي يوسف

رافق وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود الوزير الأول سيفي غريب خلال الزيارة الرسمية. التي قادته إلى المعبر الحدودي ساقية سيدي يوسف بالجمهورية التونسية الشقيقة. للإشراف على مراسم إحياء الذكرى الثامنة والستين لأحداث ساقية سيدي يوسف، إلى جانب رئيسة الحكومة التونسية.

وكان في استقبال وزير الداخلية سعيود والوزير الأول، سفير الجزائر بتونس، عزوز باعلال، ووالي ولاية الكاف.

ويجسد هذا الحدث إرادة قيادتي البلدين في تعزيز روابط الأخوّة والتضامن بين الشعبين الجزائري والتونسي. وتنفيذ توجيهاتهما السامية الرامية إلى صون الذاكرة المشتركة، كما يعكس عمق التاريخ المشترك ووحدة المصير بين الشعبي.

