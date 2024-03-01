سعيود يرد على إتهامات مدربه في نادي الرائد

رد اللاعب الدولي الجزائري الناشط في صفوف نادي الرائد السعودي، أمير سعيود، على مدرب فريقه إيجور جوفيتشفتش، الذي اتهمه بعدم الرغبة في اللعب.

وصرح مدرب الرائد إيجور جوفيتشفتش، أمس الخميس، عقب نهاية مواجهة فريقه أمام الفيحاء، والتي إنهزم فيها الرائد، بنتيجة هدفين مقابل هدف، برسم الجولة 22 من دوري روشن، أن سبب غياب اللاعب سعيود عن المواجهة، هو عدم رغبة الأخير في اللعب.

مؤكدا في الوقت نفسه، أن إدارة نادي الرائد، ستتخذ القرار المناسب بشأن مستقبل اللاعب سعيود مع الفريق.

وليقرر لاعب الخضر سعيود، الرد على ادعاءات مدربه، وقام بنشر توضيح عبر ستوري على حسابه بـ”الانستغرام”، أمس الخميس، والذي قال من خلاله سعيود:”الرغبة في اللعب مع فريقي دائما ما كانت موجودة وظاهرة”.

ويجدر الإشارة، يعد أمير سعيود، من أبرز لاعبي نادي الطائي هذا الموسم حيث يعد ثالث أحسن هداف في الفريق برصيد 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، كما يملك اللاعب ثالث أعلى معدل تنقيط في النادي السعودي هذا الموسم بـ7.10.