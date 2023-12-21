سعيود يرهن حظوظه في المشاركة في كأس إفريقيا

كشفت جريدة “الرياضية” عن غياب المهاجم الجزائري أمير سعيود لأكثر من 20 يوم بسبب الإصابة التي تلقاها رفقة ناديه الرائد.

وأوضحت الرياضية عبر مصادرها الخاصة، أن الكشوفات الطبية التي خضع لها سعيود بينت تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية.

كما قالت أن اللاعب يخضع لبرنامج علاجي، حاليا قبل فترة التأهيل التي تستمر نحو 20 يوما قبل عودته التدريجية إلى التدريبات.

وأكدت أن اللاعب سيغيب عن مواجهتي الإتحاد وأبها المقبلتين، و في الوقت نفسه أكدت كذلك أن الإصابة ستحرم سعيود من المشاركة في كأس أفريقيا رفقة الخضر التي تنطلق يوم 13 جانفي القادم.

للإشارة، أن الناخب الوطني لم يكشف عن هوية اللاعبين الذين سيشاركون في الكان.

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